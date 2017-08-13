Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке"

Теги челсишалькеабдул рахман баба

Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке"

"Шальке" проявляет интерес к ганскому защитнику "Челси" Абдулу Рахману Баба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года.

В минувшем сезоне 23-летний Баба уже играл за "Шальке" на правах аренды, провел за клуб 21 матч за клуб, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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