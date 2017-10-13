Бек "Фиорентины" Бираги: "Моей семье пожелали смерти, так как из-за моей игры кто-то потерял очки в Fantasy"

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Бек "Фиорентины" Бираги: "Моей семье пожелали смерти, так как из-за моей игры кто-то потерял очки в Fantasy"
Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги заявил, что он получал угрозы в социальных сетях.

"Я принимаю оскорбления, если они являются следствием моей игры. Но мою семью нельзя трогать. После матча в Вероне кто-то пожелал смерти моим родственникам. Я считаю, что это не болельщики. Этот человек пожелал смерти моей семье, так как из-за моей игре потерял очки в Fantasy Football. Я не являюсь очень классным игроком и не играю на уровне Федерико Кьезы, но я выкладываюсь на сто процентов ради "Фиорентины", - приводит слова Бираги Football Italia.

В этом сезоне 25-летний Бираги провел за "Фиорентину" 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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