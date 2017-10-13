Бек "Фиорентины" Бираги: "Моей семье пожелали смерти, так как из-за моей игры кто-то потерял очки в Fantasy"
Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги заявил, что он получал угрозы в социальных сетях.
"Я принимаю оскорбления, если они являются следствием моей игры. Но мою семью нельзя трогать. После матча в Вероне кто-то пожелал смерти моим родственникам. Я считаю, что это не болельщики. Этот человек пожелал смерти моей семье, так как из-за моей игре потерял очки в Fantasy Football. Я не являюсь очень классным игроком и не играю на уровне Федерико Кьезы, но я выкладываюсь на сто процентов ради "Фиорентины", - приводит слова Бираги Football Italia.
В этом сезоне 25-летний Бираги провел за "Фиорентину" 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
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|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0