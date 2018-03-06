Бек "Манчестер Сити" Менди вернулся в строй



Французский защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди восстановился после травмы, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист приступил к тренировкам. В последний раз он выходил на поле в сентябре прошлого года.

В этом сезоне 23-летний Менди провел за "горожан" 5 матчей и отдал 2 результативные передачи. Прошлым летом француз перешел в "Манчестер Сити" из "Монако" за 57 миллионов евро.

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