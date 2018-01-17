Бек "Наполи" близок к переходу в "Спартак"

Теги спартак москванаполиникола максимович

Бек "Наполи" близок к переходу в "Спартак"

"Спартак" практически согласовал переход сербского защитника "Наполи" Николы Максимовича, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, российский клуб арендует футболиста на полгода за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за 15 миллионов. Впрочем на игрока также претендует "Сент-Этьен".

В этом сезоне 26-летний Максимович провел за "Наполи" всего 4 матча.

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