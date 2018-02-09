Бек "Наполи" Гулам пропустит остаток сезона

Алжирский защитник "Наполи" Фаузи Гулам вновь выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист получил перелом коленной чашечки на тренировке.

В ближайшее время его ждет операция. Очевидно, что 26-летний Гулам пропустит остаток этого сезона.

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