Бек "Наполи" Гулам пропустит остаток сезона

Теги наполифаузи гулам

Бек "Наполи" Гулам пропустит остаток сезона

Алжирский защитник "Наполи" Фаузи Гулам вновь выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист получил перелом коленной чашечки на тренировке.

В ближайшее время его ждет операция. Очевидно, что 26-летний Гулам пропустит остаток этого сезона.

Не пропустите: Ди Натале оценил шансы "Наполи" на чемпионство. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 24 62
2 Наполи 23 60
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов