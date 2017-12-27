Бек "Ньюкасла": "Надеюсь, что мы сумеем прервать победную серию "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиньюкасл юнайтедкиран кларк

Бек "Ньюкасла": "Надеюсь, что мы сумеем прервать победную серию "Манчестер Сити"
Защитник "Ньюкасла" Киран Кларк считает, что у его команды есть шанс отобрать очки у "Манчестер Сити" в матче 20-го тура чемпионата Англии.

"Мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки в этом матче. Кто знает, что произойдет? Надеюсь, что именно "Ньюкасл" станет той командой, которой остановит "Манчестер Сити", - приводит слова Кларка Daily Star.

Напомним, что "Манчестер Сити" имеет действующую серию из 17 побед подряд.

Матч "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" состоится сегодня, 27 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

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