Бек "Ромы" Эмерсон может перейти в "Челси" за 25 миллионов евро

"Челси" близок к покупке бразильского защитника "Ромы" Эмерсона Палмиери, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб согласился заплатить за футболиста требуемые 25 миллионов евро. Для завершения трансфера клубам осталось уладить мелкие детали.

В этом сезоне 23-летний Эмерсон провел за "Рому" 2 матча.

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