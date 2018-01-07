Бек "Рубина" Бауэр близок к переходу в "Сток Сити"

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Бек "Рубина" Бауэр близок к переходу в "Сток Сити"

Австрийский защитник "Рубина" Мориц Бауэр перейдет в "Сток Сити", сообщает Stoke Sentinel.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились и трансфер футболиста будет оформлен в ближайшее время. Сумма трансфера не разглашается.

В этом сезоне 25-летний Бауэр провел 16 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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