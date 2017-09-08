Бек "Севильи" Ленгле: "Мы можем побороться за третье место в Ла Лиге"

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Бек "Севильи" Ленгле: "Мы можем побороться за третье место в Ла Лиге"

Французский защитник "Севильи" Клеман Ленгле рассказал о задачах команды в этом сезоне.

"Наша цель - выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда мы заняли четвертое место, а теперь надеемся войти в тройку лучших. Я считаю, что "Севилья" способна опередить "Атлетико". Мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Что касается меня, то я очень молод и много работаю. Тренер каждый день рассказывает мне, как улучшить игру", - приводит слова Ленгле Football Espana.

Стоит отметить, что в стартовых двух турах "Севилья" набрала 4 очка и пока занимает 9 место в Ла Лиге.

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