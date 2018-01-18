Бек "Зенита" Новосельцев может перейти в "Уфу"

"Уфа" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, уфимский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Новосельцев не полетел на сбор "Зенита" в ОАЭ, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Роберто Манчини.

В этом сезоне 26-летний россиянин провел за "Зенит" всего 1 матч.

Не пропустите: Орлов: "Манчини бросил вызов болельщикам "Зенита", которые любят игру Дзюбы и Шатова". | http://soccernews.ru