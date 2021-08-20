Бека Бека перейдёт в "Локомотив": условия сделки
Фото твиттер Алексиса Бека Бека
Московский "Локомотив" близок к покупке полузащитника "Кана" Алексиса Бека Бека, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, "железнодорожники" заплатят за трансфер 6 миллионов евро + бонусы.
Уже сегодня 20-летний француз прилетит в российскую столицу для заключения контракта с новым клубом.
"СЭ" уточняет, что соглашение будет рассчитано на пять сезонов, а зарплата Бека Бека составит 800 тысяч евро в год.
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