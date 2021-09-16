Бека Бека поделился впечатлениями от РПЛ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Новичок московского "Локомотива" Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями от Москвы и РПЛ.
"У нас во Франции вообще нет такого представления, но город очень продвинутый и гиперсовременный с точки зрения инфраструктуры.
Чувствуется, что чемпионат мира сыграл большую роль – все новое, высшего качества.
Чемпионат России я не могу сравнить по уровню с Лигой 1, но РПЛ лучше Лиги 2. В Лиге 2 тоже играют с высокой интенсивностью, но таких отрезков меньше. Я считаю этот чемпионат конкурентоспособным", – сказал французский полузащитник.
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