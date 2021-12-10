Бека Бека порассуждал о вылете "Локомотива" из Лиги Европы

Фото твиттер "Локомотива"

Хавбек московского "Локомотива" Алексис Бека Бека дал комментарий по поводу выступления своей команды в групповом этапе Лиги Европы.

"Железнодорожники" набрали 2 очка в 6 турах и финишировали на последнем месте в квартете.

"Мы разочарованы тем, что проиграли. Впрочем, думаю, мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. В первом тайме было тяжелее. Мы бились до самого конца и уходим с высоко поднятыми головами", - сказал Бека Бека.

Напомним, что "Локомотив" в заключительном туре ЛЕ проиграл на выезде "Марселю" со счётом 0:1.

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