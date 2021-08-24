Бека Бека прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Теги локомотив москваалексис бека бека

Бека Бека прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Фото сайт "Локомотива"

Новичок московского "Локомотива" Алексис Бека Бека поделился эмоциями в связи с переходом в российский клуб.

"Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о "Локомотиве" перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре [с "Краснодаром"]. Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче", - сказал французский хавбек.

"Локомотив" купил 20-летнего футболиста у "Кана" за 6 миллионов евро + бонусы. Стороны заключили контракт на пять сезонов.

Бека Бека будет выступать за "железнодорожников" под 8-м номером.

Не пропустите: Врач "Локомотива" рассказал о травме Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"

"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов