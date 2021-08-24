Бека Бека прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Фото сайт "Локомотива"

Новичок московского "Локомотива" Алексис Бека Бека поделился эмоциями в связи с переходом в российский клуб.

"Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о "Локомотиве" перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре [с "Краснодаром"]. Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче", - сказал французский хавбек.

"Локомотив" купил 20-летнего футболиста у "Кана" за 6 миллионов евро + бонусы. Стороны заключили контракт на пять сезонов.

Бека Бека будет выступать за "железнодорожников" под 8-м номером.

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