Бека Бека высказался о своём дебюте за "Локомотив"
Фото твиттер "Локомотива"
Новичок московского "Локомотива" Алексис Бека Бека поделился впечатлениями после дебютного матча в составе "железнодорожников".
20-летний француз вышел на замену во втором тайме игры 6-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1).
"Это был сложный матч, в котором мне удалось выйти. Более того, это было классическое дерби, дерби между московскими командами, поэтому вы можете себе представить, какая была атмосфера, какой был заряд на игру. Мне удалось выйти и сыграть несколько минут.
К сожалению, у меня не было очень много времени, чтобы потренироваться с командой, но я сделал всё, что мог. То, что тренер поставил меня на эту игру и мне удалось сыграть несколько минут, говорит о том, что тренер доверяет мне и верит в меня. Поэтому сейчас я буду тренироваться, адаптироваться и готовиться к следующим матчам", - сказал Бека Бека.
"Локомотив" купил полузащитника у "Кана" за 6 миллионов евро, сумма сделки может вырасти ещё на 1 миллион за счёт бонусов.
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