Бекао близок к возвращению в ЦСКА

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Бекао близок к возвращению в ЦСКА

Московский ЦСКА ведёт переговоры с "Удинезе" о возвращении защитника Родриго Бекао.

По информации Tuttocalciomercato24, клубы близки к договорённости по трансферу бразильского центрбека.

24-летний футболист выступал за армейцев в прошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей.

Рыночная стоимость Бекао оценивается в 4,8 миллиона евро. Его контракт с "Удинезе" рассчитан до 2024 года.

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