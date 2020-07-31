Бекао близок к возвращению в ЦСКА
Московский ЦСКА ведёт переговоры с "Удинезе" о возвращении защитника Родриго Бекао.
По информации Tuttocalciomercato24, клубы близки к договорённости по трансферу бразильского центрбека.
24-летний футболист выступал за армейцев в прошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей.
Рыночная стоимость Бекао оценивается в 4,8 миллиона евро. Его контракт с "Удинезе" рассчитан до 2024 года.
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