Бекао перешел в "Удинезе"
Бразильский клуб "Баия", которому принадлежат права на игрока Родриго Бекао, объявил о переходе защитника в "Удинезе".
Трансферная стоимость - около 2 миллионов евро. Также "Баия" получит 15% от будущей продажи футболиста.
В минувшем сезоне Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды. За московский клуб он сыграл 36 матчей. Красно-синие хотели выкупить права на бразильца, однако не смогли согласовать условия контракта.
"Удинезе" в прошедшем сезоне занял 12 место в Серии А.
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