Бекао перешел в "Удинезе"

Теги родриго бекаоудинезебаия де фейра

Бекао перешел в "Удинезе"

Бразильский клуб "Баия", которому принадлежат права на игрока Родриго Бекао, объявил о переходе защитника в "Удинезе".

Трансферная стоимость - около 2 миллионов евро. Также "Баия" получит 15% от будущей продажи футболиста.

В минувшем сезоне Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды. За московский клуб он сыграл 36 матчей. Красно-синие хотели выкупить права на бразильца, однако не смогли согласовать условия контракта.

"Удинезе" в прошедшем сезоне занял 12 место в Серии А.

Не пропустите: Балотелли заплатил 2 тысячи евро за падение в воду на скутере | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России

"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов