Бекао подписался на "Спартак" в Instagram

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Бекао подписался на "Спартак" в Instagram
Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался в Instagram на аккаунт "Спартака".

В данный момент бразилец выступает за ЦСКА на правах аренды, но клубу не удается договориться с ним по условиям личного контракта. 

Ранее сообщалось, что Бекао может перейти в "Удинезе".

В прошлом сезоне 23-летний Бекао провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с бразильской "Байей" действует до 31 декабря 2019 года.

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