Бекао подписался на "Спартак" в Instagram
Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался в Instagram на аккаунт "Спартака".
В данный момент бразилец выступает за ЦСКА на правах аренды, но клубу не удается договориться с ним по условиям личного контракта.
Ранее сообщалось, что Бекао может перейти в "Удинезе".
В прошлом сезоне 23-летний Бекао провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с бразильской "Байей" действует до 31 декабря 2019 года.
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|30
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|Краснодар
|30
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|4
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|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
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|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
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