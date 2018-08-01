Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао высказался о своей адаптации в новом клубе.

"Моя адаптация в ЦСКА проходит хорошо, меня тут очень хорошо встретили, приняли с открытыми объятиями. Я и сам стараюсь поскорей адаптироваться. Это дело времени. У меня в жизни есть мечты, и одна из них - сыграть в Лиге Чемпионов. Знал, что мне придется упорно работать, чтобы реализовать ее. Бог дал мне шанс сделать это в возрасте 22-х лет. Я весь в предвкушении, хочу сыграть в Лиге Чемпионов и помочь команде удачно выступить в чемпионате", - цитирует 22-летнего бека sport24.ru.

Напомним, в ЦСКА приняли окончательное решение по Абелю Санчесу. | soccernews.ru