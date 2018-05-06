Бекхэм адресовал слова поддержки Фергюсону

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Бекхэм адресовал слова поддержки Фергюсону

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм поддержал Алекса Фергюсона.

"Продолжайте сражаться, босс. Отправляю молитвы и любовь всей семье "МЮ" - написал Бекхэм в своем Instagram.

Напомним, что Фергюсон находится в больнице в тяжелом состоянии после кровоизлияния в мозг.

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