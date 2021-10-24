Бекхэм будет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает огромные деньги
Фото: инстаграм Бекхэма/Автор неизвестен
Экс-футболист мадридского "Реала", "Милана", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм в ноябре станет официальным лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает издание The Sun.
По информации источника, Бэкхем также подписал соглашение, по которому будет послом Катара на протяжении следующих десяти лет. По этому контракту Бекхэм будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов в год и в итоге получит 150 милионов.
Отмечается, что Бекхэм перед тем, как поставить свои подпись в контракте, посоветовался со своей женой - Викторией Бекхэм.
Чемпионат мира пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Также не пропустите: Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ
-
Пике рассказал, где и когда завершит карьеру
-
"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А
-
Бекхэм будет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает огромные деньги
-
Пике рассказал, почему Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны" в 2015 году
-
Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"
-
Широков оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом"
-
1
Маркиньос высказался о трио Месси-Неймар-Мбаппе
-
Пике высказался о конкуренции в "Барселоне"
-
Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы"
-
Румменигге высказался о позиции "Баварии" в мировом футболе
-
Суарес не видит конкурентов у Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Атлетико" не уверен в продлении контракта с Суаресом
-
Клопп ярко высказался о Фирмино
-
Бензема высказался о возможном получении "Золотого мяча"
-
Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированного
-
"Лион" близок к подписанию Азмуна
-
Сульшер прокомментировал плохую форму "Манчестер Юнайтед"
-
Анчелотти высказался об "Эль Класико" без Роналду, Месси и Рамоса
-
1
Роналду защитил Сульшера от критики
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3