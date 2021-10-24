Бекхэм будет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает огромные деньги

Фото: инстаграм Бекхэма/Автор неизвестен

Экс-футболист мадридского "Реала", "Милана", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм в ноябре станет официальным лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает издание The Sun.

По информации источника, Бэкхем также подписал соглашение, по которому будет послом Катара на протяжении следующих десяти лет. По этому контракту Бекхэм будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов в год и в итоге получит 150 милионов.

Отмечается, что Бекхэм перед тем, как поставить свои подпись в контракте, посоветовался со своей женой - Викторией Бекхэм.

Чемпионат мира пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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