Бекхэм хочет подписать в свой клуб молодого аргентинца

Хавбек "Эстудиантеса" Матиас Пеллегрини попал в сферу интересов клуба Дэвида Бекхэма.

Как сообщает Marca Argentina, "Интер Майами" готов выложить за 19-летнего аргентинца 13 миллионов долларов. Отметим, что клаусула футболиста составляет 20 миллионов.

В минувшем сезоне на счету Пеллегрини три забитых мяча в 15 играх.

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС в 2020 году.

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