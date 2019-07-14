Бекхэм хочет подписать в свой клуб молодого аргентинца
Хавбек "Эстудиантеса" Матиас Пеллегрини попал в сферу интересов клуба Дэвида Бекхэма.
Как сообщает Marca Argentina, "Интер Майами" готов выложить за 19-летнего аргентинца 13 миллионов долларов. Отметим, что клаусула футболиста составляет 20 миллионов.
В минувшем сезоне на счету Пеллегрини три забитых мяча в 15 играх.
Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС в 2020 году.
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