Бекхэм хочет собрать "команду мечты" в "Интер Майями"

Теги млслионель мессиинтер майамидэвид бекхэмжорди альбасерхио бускетслуис суарес

Бекхэм хочет собрать "команду мечты" в "Интер Майями"

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Один из владельцев "Интер Майами" Дэвид Бекхэм в ближайшие годы значительно усилить состав своей команды, сообщает издание Marca.

По информации источника, Дэвид намерен подписать сразу четырёх футболистов: нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитника Серджи Бускетса и защитника Жорди Альба.

Отмечается, что этих игроков англичанин намерен собрать к началу сезона 2023\24, так как считает, что он не станут покидать Европу до окончания ЧМ-2022.

Также не пропустите: Ванда Нара изменяла Икарди с телохранителем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" приняла решение по будущему Марсьяля

"Севилья" приняла решение по будущему Марсьяля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов