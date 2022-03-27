Бекхэм хочет собрать "команду мечты" в "Интер Майями"

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Один из владельцев "Интер Майами" Дэвид Бекхэм в ближайшие годы значительно усилить состав своей команды, сообщает издание Marca.

По информации источника, Дэвид намерен подписать сразу четырёх футболистов: нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитника Серджи Бускетса и защитника Жорди Альба.

Отмечается, что этих игроков англичанин намерен собрать к началу сезона 2023\24, так как считает, что он не станут покидать Европу до окончания ЧМ-2022.

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