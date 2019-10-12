Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе
Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм определился с первым звёздным клиентом для своей агентской фирмы "Footwork Management Limited".
По информации Daily Mail, бывший полузащитник ПСЖ хочет сотрудничать с нынешним лидером парижан Килианом Мбаппе.
Бекхэм считает, что подписание контракта с французским форвардом принесёт его компании хорошую прибыль и репутацию, поскольку трансфер игрока в "Реал" или "Манчестер Сити" это вопрос времени.
Напомним, что рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. Его переходом в ПСЖ занимался отец.
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