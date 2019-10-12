Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Теги дэвид бекхэмкилиан мбаппепсж

Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм определился с первым звёздным клиентом для своей агентской фирмы "Footwork Management Limited".

По информации Daily Mail, бывший полузащитник ПСЖ хочет сотрудничать с нынешним лидером парижан Килианом Мбаппе.

Бекхэм считает, что подписание контракта с французским форвардом принесёт его компании хорошую прибыль и репутацию, поскольку трансфер игрока в "Реал" или "Манчестер Сити" это вопрос времени.

Напомним, что рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. Его переходом в ПСЖ занимался отец.

Не пропустите: Дешам объяснил решение исключить Мбаппе из состава сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду

"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов