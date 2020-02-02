Бекхэм хочет видеть Гризманна в "Интер Майами"

"Интер Майами" хочет видеть в своей команде форварда "Барселоны" Антуана Гризманна. Инициативу проявляет владелец клуба Девид Бекхэм, утверждает L’Equipe.

По данным издания, экс-игрок сборной Англии хочет убедить француза продолжить карьеру в его клубе. Отметим, что Гризманн часто проводит отпуск в Майами.

Бекхэм планирует сделать форварду заманчивое предложение. Соглашение футболиста с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года, сумма его отступных составляет 800 млн евро.

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