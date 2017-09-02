Бекхэм хочет видеть Роналду в своем клубе из МЛС

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Бекхэм хочет видеть Роналду в своем клубе из МЛС

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет подписать Криштиану Роналду в "Майами", сообщает A Bola.

Соглашение португальца с "Реалом" действует до лета 2021 года. К тому времени футболисту исполнится 36 лет.

Отметим, что "Майами" пока не выступает в МЛС. Для этого клубу необходимо утвердить проект стадиона и получить разрешение на его постройку.

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