Бекхэм хочет видеть в "Интер Майами" капитана "Манчестер Сити"
Полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву зовут в МЛС, утверждает Daily Star.
По сведениям издания, совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет видеть испанца в своей команде.
Летом капитан "горожан" станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта, поэтому американцы смогут заполучить его бесплатно.
34-летний Силва выступает за "Сити" с 2010 года, сыграл 424 матча, забил 74 гола и сделал 137 ассистов.
Не пропустите: "Интер Майами" проиграл в дебютном матче МЛС. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18