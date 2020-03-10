Бекхэм хочет видеть в "Интер Майами" капитана "Манчестер Сити"

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Бекхэм хочет видеть в "Интер Майами" капитана "Манчестер Сити"

Полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву зовут в МЛС, утверждает Daily Star.

По сведениям издания, совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет видеть испанца в своей команде.

Летом капитан "горожан" станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта, поэтому американцы смогут заполучить его бесплатно.

34-летний Силва выступает за "Сити" с 2010 года, сыграл 424 матча, забил 74 гола и сделал 137 ассистов.

Не пропустите: "Интер Майами" проиграл в дебютном матче МЛС. | http://soccernews.ru
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