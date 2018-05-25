Бекхэм: "Хочу пожелать Зидану удачи в финале Лиги Чемпионов"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм высказался на тему предстоящего финала Лиги Чемпионов.

"Я просто хочу пожелать Зидану удачи в финале Лиги Чемпионов. И, пожалуйста, обыграйте "Ливерпуль" - приводит слова Бекхэма Goal.com.

Финал ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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