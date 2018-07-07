Бекхэм и Ибрагимович заключили пари на исход матча Англия - Швеция

Легенды мирового футбола Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович заключили пари на исход четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции.

"Дэвид, если Англия выиграет, я плачу за ужин в любой точке мира, какую ты выберешь. Если Швеция выиграет, ты покупаешь мне в IKEA, что я захочу. Ок?" - написал Ибрагимович в своём инстаграме.

"Если Швеция выиграет, я лично пойду с тобой в IKEA и куплю, что тебе потребуется для твоего особняка в Лос-Анджелесе. Но когда выиграют англичание, ты пойдёшь на "Уэмбли" в футболке сборной Англии и посмотришь матч. А в перерыве будешь есть фиш-энд-чипс" - ответил Бекхэм.

Напомним, что матч Англия - Швеция состоится сегодня в Самаре в 17:00 по московскому времени.

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