Бекхэм и Ибрагимович заключили пари на исход матча Англия - Швеция
Легенды мирового футбола Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович заключили пари на исход четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции.
"Дэвид, если Англия выиграет, я плачу за ужин в любой точке мира, какую ты выберешь. Если Швеция выиграет, ты покупаешь мне в IKEA, что я захочу. Ок?" - написал Ибрагимович в своём инстаграме.
"Если Швеция выиграет, я лично пойду с тобой в IKEA и куплю, что тебе потребуется для твоего особняка в Лос-Анджелесе. Но когда выиграют англичание, ты пойдёшь на "Уэмбли" в футболке сборной Англии и посмотришь матч. А в перерыве будешь есть фиш-энд-чипс" - ответил Бекхэм.
Напомним, что матч Англия - Швеция состоится сегодня в Самаре в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: Кейн: "Мы хотим, чтобы Англия гордилась нами". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира
-
Официально: Йерро покинул пост тренера Испании
-
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
-
Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля
Лента новостей
-
Форвард сборной Хорватии потратил четыре тысячи евро, чтобы оплатить напитки фанатам
-
Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
-
"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата
-
"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
-
"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ
-
Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться
-
Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта
-
Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"
-
"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"
-
Харт определился со своим будущим
-
Официально: Одриосола стал игроком "Реала"
-
Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России
-
Роналду обратился за советом к Анчелотти
-
Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
-
Блан: "Мбаппе - это феномен"
-
Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"