Бекхэм и Зидан помогают "Реалу" в переговорах с новым тренером
Экс-игрок "Реала" Дэвид Бекхэм и экс-тренер Зинедин Зидан помогают мадридскому клубу в переговорах с новым тренером.
Как сообщает The Sun, Бекхэм и Зидан были замечены в одном из ресторанов Лондона, где они ужинали с наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Местные СМИ сразу предположили, что на этой встрече велись переговоры о том, чтобы Почеттино возглавил "Реал" следующим летом.
Напомним, что Зидан покинул "Реал" перед началом этого сезона. Под его руководством клуб выиграл три Лиги Чемпионов.
Бекхэм в настоящее время занимается собственным клубом "Интер Майами", который в 2020 году должен дебютировать в МЛС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15