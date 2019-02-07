Бекхэм и Зидан помогают "Реалу" в переговорах с новым тренером

Экс-игрок "Реала" Дэвид Бекхэм и экс-тренер Зинедин Зидан помогают мадридскому клубу в переговорах с новым тренером.

Как сообщает The Sun, Бекхэм и Зидан были замечены в одном из ресторанов Лондона, где они ужинали с наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Местные СМИ сразу предположили, что на этой встрече велись переговоры о том, чтобы Почеттино возглавил "Реал" следующим летом.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" перед началом этого сезона. Под его руководством клуб выиграл три Лиги Чемпионов.

Бекхэм в настоящее время занимается собственным клубом "Интер Майами", который в 2020 году должен дебютировать в МЛС.

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