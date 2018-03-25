Бекхэм может предложить работу Анчелотти

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм ищет тренера для своего клуба "Майами".

Как сообщает Tribalfootball, основным кандидатом является экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, однако также рассматриваются Брюс Арена и Зинедин Зидан.

Отмечается, что из футболистов Бекхэм желает пригласить в свой клуб Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

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