Бекхэм может предложить работу Анчелотти
Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм ищет тренера для своего клуба "Майами".
Как сообщает Tribalfootball, основным кандидатом является экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, однако также рассматриваются Брюс Арена и Зинедин Зидан.
Отмечается, что из футболистов Бекхэм желает пригласить в свой клуб Криштиану Роналду и Уэйна Руни.
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