Легендарный футболист Дэвид Бекхэм намерен купить часть акций английского клуба, сообщает BBC.

По сведениям издания, 43-летний британец станет совладельцем "Солфорд Сити". Речь идёт о 10 процентах акций.

Таким образом, Бекхэм присоединится к Гари и Филу Невиллам, Райану Гиггзу, Полу Скоулзу и Никки Батту, которые уже являются акционерами "Солфорд Сити".

Напомним, что ранее вышеуказанные игроки вместе выступали за "Манчестер Юнайтед".

Также стоит отметить, что "Солфорд Сити" выступает в пятом английском дивизионе.

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