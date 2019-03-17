Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм доволен работой нынешнего главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.
"Уле быстро завоевал уважение у футболистов и помог команде добиться успеха. Также ему помогла поддержка Фергюсона. Здорово видеть в качестве тренера "МЮ" человека, который отлично знает клуб. Мы, бывшие партнеры Сульшера по команде, испытываем гордость за него", - приводит слова Бекхэма Sky Sports.
Напомним, что Сульшер сменил на посту наставника клуба уволенного Жозе Моуринью. В данный момент "МЮ" занимает пятое место в Премьер-лиге, а также вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14