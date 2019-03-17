Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

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Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм доволен работой нынешнего главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.

"Уле быстро завоевал уважение у футболистов и помог команде добиться успеха. Также ему помогла поддержка Фергюсона. Здорово видеть в качестве тренера "МЮ" человека, который отлично знает клуб. Мы, бывшие партнеры Сульшера по команде, испытываем гордость за него", - приводит слова Бекхэма Sky Sports.

Напомним, что Сульшер сменил на посту наставника клуба уволенного Жозе Моуринью. В данный момент "МЮ" занимает пятое место в Премьер-лиге, а также вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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