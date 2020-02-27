Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.

"В любой ситуации мне нравится наблюдать за игрой "МЮ", потому что я настоящий фанат этого клуба. Будем надеяться, что период без трофеев не продлится слишком долго, потому что мы говорим об одной из величайших команд мира. Не у всех есть такие победные традиции.

Думаю, Сульшер хорошо справляется. То, что он пришёл и принял вызов, то, что он продолжает поддерживать игроков - это всё в стиле Фергюсона. Босс никогда бы не стал критиковать игрока своего клуба, и Уле точно такой же. Он всё ещё учится, но он будет защищать своих игроков и защищать "Манчестер Юнайтед". Все фанаты поддержат его, потому что он отличный человек, а также из-за того, что он сделал для клуба в прошлом", - приводит слова Бекхэма Sky Sports.

47-летний Сульшер возглавляет "красных дьяволов" с декабря 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2021/22.

В текущем розыгрыше АПЛ "МЮ" по итогам 27 туров занимает пятое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Принц Саудовской Аравии переключился с "Ньюкасла" на покупку "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru