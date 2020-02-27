Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Теги дэвид бекхэмуле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.

"В любой ситуации мне нравится наблюдать за игрой "МЮ", потому что я настоящий фанат этого клуба. Будем надеяться, что период без трофеев не продлится слишком долго, потому что мы говорим об одной из величайших команд мира. Не у всех есть такие победные традиции.

Думаю, Сульшер хорошо справляется. То, что он пришёл и принял вызов, то, что он продолжает поддерживать игроков - это всё в стиле Фергюсона. Босс никогда бы не стал критиковать игрока своего клуба, и Уле точно такой же. Он всё ещё учится, но он будет защищать своих игроков и защищать "Манчестер Юнайтед". Все фанаты поддержат его, потому что он отличный человек, а также из-за того, что он сделал для клуба в прошлом", - приводит слова Бекхэма Sky Sports.

47-летний Сульшер возглавляет "красных дьяволов" с декабря 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2021/22.

В текущем розыгрыше АПЛ "МЮ" по итогам 27 туров занимает пятое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Принц Саудовской Аравии переключился с "Ньюкасла" на покупку "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!

Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов