Бекхэм определил список кандидатов на пост главного тренера своего клуба

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм определил список из трех претендентов на пост главного тренера его клуба "Интер Майами", сообщает Mirror.

По сведениям издания, Бекхэм проявляет интерес к главному тренеру "Наполи" Карло Анчелотти, а также безработным специалистам Дэвиду Мойесу и Тьерри Анри.

"Интер Майами" дебютирует в МЛС в феврале 2020 года.

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