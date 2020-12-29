Бекхэм опять хочет переманить Месси в свой клуб

1 Теги дэвид бекхэмлионель месси

Бекхэм опять хочет переманить Месси в свой клубПосле интервью Лионеля Месси в котором он сказал, что хотел бы поиграть в МЛС, Дэвид Бекхэм вновь решил вернуться к идее приглашения аргентинца в "Интер Майами" — сообщает AS.

Действующее соглашение с "Барселоной" у Месси закончится в июне 2021 года. Новый договор до сих пор не подписан. Слухи отправляют нападающего в "Манчестер Сити" или ПСЖ. А после этого уже в США.

Если Месси согласиться на переезд в Манчестер, то ему будет предложен совместный контракт. Дело в том, что "Манчестер Сити" входит в ту же компанию, что и "Нью-Йорк Сити". City Football Group предлагают после АПЛ переход в клуб МЛС.

Однако, "Интер Майами" не теряет надежду осуществить мечту своего совладельца  Дэвида Бекхэма и когда-нибудь иметь в своем составе и  Месси и Криштиану Роналду.

Читать также: Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе МЛС | http://soccernews.ru
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lesnovsky

100 лямов в месяц и он ваш... Хе-хе...

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