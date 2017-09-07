Бекхэм планирует подписать в "Майами" ключевого игрока "Реала"

Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм планирует пригласить в свой новый клуб американской МЛС "Майами" капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Однако, как информирует испанская пресса, известный в прошлом футболист намерен подписать 31-летнего защитника лишь после истечения срока контракта футболиста с королевским клубом. Ожидается, что сам Рамос к тому времени будет не против перебраться в США.

Напомним, Де Хеа обсудил с Рамосом свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru