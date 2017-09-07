Бекхэм планирует подписать в "Майами" ключевого игрока "Реала"

Теги дэвид бекхэмсерхио рамосреал мадрид

Бекхэм планирует подписать в "Майами" ключевого игрока "Реала"Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм планирует пригласить в свой новый клуб американской МЛС "Майами" капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Однако, как информирует испанская пресса, известный в прошлом футболист намерен подписать 31-летнего защитника лишь после истечения срока контракта футболиста с королевским клубом. Ожидается, что сам Рамос к тому времени будет не против перебраться в США.

Напомним, Де Хеа обсудил с Рамосом свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов