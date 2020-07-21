Бекхэм поделился мыслями о будущем "Интер Майами"

Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм в своем инстаграме рассказал о будущем клуба.

"Тебя ждет долгий путь, нужно сделать передышку. "МЮ" и "Реал", Ла Лига и АПЛ не были построены за один день.

Командам и футболистом нужно время для процветания, но когда им это удается, все трудные времена кажутся такими далекими. Важно уделить время тому, чтобы подумать, чего мы уже достигли. Я горжусь нашей командой, футболистами и фанатами", - написал Бэкхэм в соцсети.

Напомним, вчера, 20 июля, "Интер Майами" в домашнем матче MLS проиграл "Нью-Йорк Сити" (0:1).

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