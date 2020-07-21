Бекхэм поделился мыслями о будущем "Интер Майами"
Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм в своем инстаграме рассказал о будущем клуба.
"Тебя ждет долгий путь, нужно сделать передышку. "МЮ" и "Реал", Ла Лига и АПЛ не были построены за один день.
Командам и футболистом нужно время для процветания, но когда им это удается, все трудные времена кажутся такими далекими. Важно уделить время тому, чтобы подумать, чего мы уже достигли. Я горжусь нашей командой, футболистами и фанатами", - написал Бэкхэм в соцсети.
Напомним, вчера, 20 июля, "Интер Майами" в домашнем матче MLS проиграл "Нью-Йорк Сити" (0:1).
Не пропустите: "Интер Майами" проявляет интерес к Модричу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба ответил на критику судей матча со "Спартаком": "Не согласен"
-
Жена Семака рассказала, что тренер жертвует половину заработка малоимущим
-
Четыре футболиста "Эспаньола" покинули команду
-
1
Газизов: "Игроки "Спартака" должны закончить чемпионат с высоко поднятой головой"
-
1
Бекхэм поделился мыслями о будущем "Интер Майами"
-
"Сельта" заключила долгосрочный контракт с хавбеком сборной Перу
-
1
"Зенит" готов заплатить за защитника "Ливерпуля" Ловрена 10 миллионов евро
-
1
"Локомотив" хочет пригласить Жиркова
-
1
"Локомотив" опроверг новости о возможных трансферах из "Монако" Жемерсона и Йоветича
-
"Динамо" интересуется игроком сборной Казахстана
-
Четыре болельщика "Спартака" вызваны для следственных действий по делу о драке с фанатами "Динамо"
-
Слуцкий: "Спартак" - большой раздражитель абсолютно для любого клуба"
-
Алаба готов заключить с "Баварией" долгосрочный контракт, но при одном условии
-
1
На Кокорина появился новый претендент
-
1
Акинфеев может завершить карьеру через два года
-
"Спартак" близок к покупке полузащитника "Уфы"
-
1
"Тоттенхэм" продлил контракт с Дайером
-
ПСЖ презентовал новую форму, приуроченную к 50-летию клуба
-
"Динамо" может перехватить трансферную цель "Спартака"
-
1
Возвращение французского футбола, финальный рывок в ЛЧ для "Челси" и МЮ, битва двух лучших команд Италии после карантина: ТОП-4 матча ближайших дней
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34