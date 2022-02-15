Бекхэм поделился ожиданиями от матча ПСЖ - "Реал"

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Бекхэм поделился ожиданиями от матча ПСЖ - "Реал"

Фото инстаграм Дэвида Бекхэма

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Реалом".

"Рад, что не буду смотреть этот матч на стадионе. Думаю, наблюдать за столь ярким зрелищем будет очень волнительно. Я хочу смотреть его дома по телевизору. Так я смогу праздновать голы обеих команд", - цитирует Бекхэма Get French Football News.

Напомним, что ПСЖ примет "Реал" сегодня в 23:00 по московскому времени.

Бекхэм, будучи футболистом, успел поиграть и за мадридский, и за парижский клубы.

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