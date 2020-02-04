Бекхэм поделился ожиданиями от предстоящего дебюта "Интер Майами" в MLS

Владелец команды "Интер Майами" Дэвид Бекхэм в инстаграме поделился ожиданиями от предстоящего дебюта своей команды в MLS.

"Еще 40 дней. С каждым днем это становится все более реальным. Я очень волнуюсь", - написал Бекхэм.

Экс-игрок сборной Англии стал владельцем клуба в 2014 году. В 2020-ом "Интер Майами" впервые выступит в MLS как команда.

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