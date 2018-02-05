Бекхэм поделился ожиданиями от противостояния "Реала" и ПСЖ
Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от противостояния мадридского "Реала" и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Реалу" будет очень сложно, поскольку сейчас ПСЖ находится в наилучшей форме. В такие моменты великие игроки должны выйти на первый план и сыграть решающую роль. Нас ждут потрясающие матчи. Сложно выбрать, за кого болеть, так как мне нравятся обе команды. Я провёл четыре года в Мадриде. Я сыграл не так много в составе ПСЖ, но было приятно выиграть чемпионат Франции. Я люблю этот клуб и его фанатов. То же самое могу сказать и про "Реал" - приводит слова Бекхэма Marca.
Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдёт 14 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".
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