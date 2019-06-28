Бекхэм подвергся критике за поцелуй своей дочери

1 Теги дэвид бекхэм

Бекхэм подвергся критике за поцелуй своей дочери

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм вместе с семилетней дочерью Харпер побывал на матче женского чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии (3:0).

В одном из моментов экс-футболист поцеловал дочь в губы.

Данный поступок негативно оценили многие пользователи соцсетей.

"Это ужасно, так нельзя себя вести", "Выглядит странно. Вам так не кажется?" - пишут пользователи.

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Комментарии

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andi
андрей

А чего здесь такого,это же дочь.

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