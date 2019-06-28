Бекхэм подвергся критике за поцелуй своей дочери
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм вместе с семилетней дочерью Харпер побывал на матче женского чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии (3:0).
В одном из моментов экс-футболист поцеловал дочь в губы.
Данный поступок негативно оценили многие пользователи соцсетей.
"Это ужасно, так нельзя себя вести", "Выглядит странно. Вам так не кажется?" - пишут пользователи.
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