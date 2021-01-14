Бекхэм поиграл в футбол c игроками академии "Интер Майами" (видео)
Совладелец клуба МЛС "Интер Майами" Дэвид Бекхэм провел тренировку c игроками академии.
"Люблю играть с футболистами академии. Все это напомнило мне о начале карьеры в "Манчестер Юнайтед".
Развитие молодежи в нашем клубе очень важно для будущего ⚽" – написал Бекхэм в инстаграме, прикрепив видео с тренировки.
Напомним, что клуб Бекхэма недавно уволил главного тренера, а сам Дэвид хотел бы заполучить в состав команды несколько именитых игроков. В их числе называют имена Месси, Суареса и Халка.
Читать также: Клуб Бекхэма уволил главного тренера | http://soccernews.ru
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