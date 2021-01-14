Бекхэм поиграл в футбол c игроками академии "Интер Майами" (видео)

Совладелец клуба МЛС "Интер Майами" Дэвид Бекхэм провел тренировку c игроками академии.

"Люблю играть с футболистами академии. Все это напомнило мне о начале карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Развитие молодежи в нашем клубе очень важно для будущего ⚽" – написал Бекхэм в инстаграме, прикрепив видео с тренировки.