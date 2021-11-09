Бекхэм показал отличную форму при создании арт-объекта (видео)
Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поучаствовал в создании огромного изображения рождественской елки.
"На работе сегодня царил беспорядок", - написал Бекхэм в своем инстаграме и выложил видео, как он бьет по мячу. При этом подписчики обратили внимание на отличную физическую форму англичанина.
46-летний Бекхэм в бытность футболистом выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов.
Не пропустите: Хамес выложил фото с Бекхэмом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
Маунт опубликовал забавное видео после удаления зубов
-
Влахович не собирается переходить в "Арсенал"
-
Кессье назвал "Милану" свои зарплатные требования
-
Карвахаль отреагировал на назначение Хави на пост главного тренера "Барселоны"
-
Оздоев в третий раз стал отцом
-
Конте высказался о своей огромной зарплате в "Тоттенхэме"
-
1
Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче"
-
Бекхэм показал отличную форму при создании арт-объекта (видео)
-
Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в "Динамо"
-
Хавбек "Локомотива" может перейти в "Галатасарай"
-
"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты
-
Киевское "Динамо" не договорилось по трансферу Вильи
-
Жиго интересуются во Франции и Германии
-
Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных
-
Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
Хави уволил двух тренеров "Барселоны"
-
"Динамо" близко к покупке лучшего бомбардира РПЛ
-
Защитник "Спартака" Рассказов вновь стал отцом (фото)
-
В "Аталанте" высказались о возможном уходе Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18