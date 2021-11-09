Бекхэм показал отличную форму при создании арт-объекта (видео)

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поучаствовал в создании огромного изображения рождественской елки.

"На работе сегодня царил беспорядок", - написал Бекхэм в своем инстаграме и выложил видео, как он бьет по мячу. При этом подписчики обратили внимание на отличную физическую форму англичанина.

46-летний Бекхэм в бытность футболистом выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов.

Не пропустите: Хамес выложил фото с Бекхэмом. | http://soccernews.ru