Бекхэм показал рождественское фото семьи

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм выложил в инстаграме новую фотографию.

На снимке экс-игрок "Реала", "Милана" и "Манчестер Юнайтед" в компании своей жены и детей.

"Особые моменты вместе со всей семьей. С Рождеством всех", - написал Бекхэм.

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