Бекхэм получит должность в "Реале"

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Бекхэм получит должность в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес анонсировал возвращение в королевский клуб бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.

"Великие игроки помогали создавать имидж клуба с 2000-х годов - Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм. Они остаются послами "Реала": Зидан как тренер, Роналдо, Роберто Карлос. И теперь Бекхэм тоже собирается присоединиться к нам в качестве посла" - цитирует Переса Football Espana.

Напомним, что Бекхэм выступал за "Реал" с 2003 по 2007 год и выиграл со "сливочными" два трофея.

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