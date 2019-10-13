Бекхэм поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании

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Бекхэм поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм обратился к действующему капитану "бланкос" Серхио Рамосу, который накануне стал рекордсменом сборной Испании.

Напомним, что 33-летний футболист провёл 168-й матч в составе "Фурии Рохи", превзойдя достижение ещё одной легенды королевского клуба Икера Касильяса.

"Мой друг, это невероятный момент для тебя. Просто хотел отправить тебе сообщение, поскольку ты провёл 168 матчей за свою страну. Ты должен очень гордиться. Это невероятно - обойти Икера. Я очень рад за тебя и твою семью. Поздравляю, мой друг, целую тебя", - сказал Бекхэм в видео, опубликованном в инстаграме.

Англичанин и испанец вместе выступали за "Реал" с 2005 по 2007 год.

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