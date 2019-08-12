Бекхэм предложил Кавани перейти в его клуб

Теги эдинсон кавани псжинтер майамидэвид бекхэм

Бекхэм предложил Кавани перейти в его клуб

"Интер Майами" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает журналист FOX Deportes Альваро Искердо.

По данным источника, американский клуб хочет подписать футболиста летом 2020 года, когда у него завершится контракт с ПСЖ. Таким образом, клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, может заполучить Кавани бесплатно.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Всего он провел за парижский клуб 281 матч во всех турнирах, в которых забил 194 гола и отдал 40 голевых передач.

Не пропустите: Бекхэм определил список кандидатов на пост главного тренера своего клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Снейдер объявил о завершении карьеры

Снейдер объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов