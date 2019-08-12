Бекхэм предложил Кавани перейти в его клуб

"Интер Майами" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает журналист FOX Deportes Альваро Искердо.

По данным источника, американский клуб хочет подписать футболиста летом 2020 года, когда у него завершится контракт с ПСЖ. Таким образом, клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, может заполучить Кавани бесплатно.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Всего он провел за парижский клуб 281 матч во всех турнирах, в которых забил 194 гола и отдал 40 голевых передач.

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