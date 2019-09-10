Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами"
Владелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхем предложил капитану "Барселоны" Лионелю Месси перейти в его клуб. Об этом сообщает Radio Catalunya.
По данным источника, легендарный футболист уже связывался с агентами аргентинцы, чтобы узнать хочет ли форвард менять клуб в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова предложить 32-летнему игрока пожизненный контракт.
В СМИ также сообщалось, что Месси хочет поиграть в МЛС.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси пока что не провел ни одного матча из-за травмы.
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