Бекхэм представит свой американский клуб в ближайшие дни

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Бекхэм представит свой американский клуб в ближайшие дни

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм на следующей неделе представит свой собственный клуб, сообщает The Sun.

По сведениям издания, команда будет базироваться в Майами и заявится для выступления в MLS.

Стоит отметить, что клуб пока что не имеет названия.

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